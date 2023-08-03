ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко 4 3.08.2023, 15:23

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Запрещен экспорт оружия и чувствительных технологий в Беларусь.

Новый пакет санкций, введенный Евросоюзом в отношении официального Минска за причастность к российской агрессии против Украины, включает запрет на экспорт в Беларусь ряда «особо чувствительных» товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны. Об этом говорится в опубликованном 3 августа сообщении Еврокомиссии.

Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

Новые ограничительные меры вводятся «в ускоренном порядке» и призваны обеспечить невозможность обхода через Беларусь введенных в отношении России санкций.

«Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении России», — уточнили в Еврокомиссии.

Напомним, в рамках 11-го пакет санкций Евросоюза, введенного в июне, был введет запрет на поставку в Россию оружия, а также продлено ограничение на транзит через страну «чувствительных категорий» товаров, включая авиационные технологии. В этот же пакет входит механизм борьбы с обходом санкций.

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