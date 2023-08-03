Польша увеличивает военный контингент у границы с Беларусью 3 3.08.2023, 18:15

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Об этом сообщил министр обороны Польши.

Польша увеличивает военный контингент у границы с Беларусью в рамках реагирования на размещение ЧВК Вагнера. Провокации с белорусской стороны будут продолжаться, уверен министр обороны Польши Мариуш Блащак, и польским военным предстоит много работы, чтобы обеспечить безопасность на восточной границе. Об этом он говорил во время визита в Белосток и брифинга с военными Подляского воеводства, сообщает Польское агентство печати.

— Все мы понимаем, что сегодня Беларусь — в военном отношении — является частью воссозданной Российской империи. Так что эти гибридные атаки на польскую территорию, безусловно, координируются в Кремле. И наша задача, задача Войска Польского — не допустить дестабилизации, потому что цель этих ударов — дестабилизация Польши, — заявил Блащак.

Он признал, что размещение ЧВК Вагнера в Беларуси сделало ситуацию еще более напряженной. По данным польской стороны, в Беларуси сейчас около 4000 наемников.

— Приходится считаться с тем, что перемещение вагнеровцев в Беларусь представляет реальную угрозу безопасности Польши. (…) Это опытные люди в плане диверсионных, гибридных акций.

Однако, напомнил Блащак, польские солдаты имеют право применять оружие в случае необходимости и готовы к этому.

— Они не беззащитны. Они опытны, обладают соответствующими навыками реагирования в ситуации, которая потребует такой реакции, — отметил министр.

По его мнению, Лукашенко своими провокационными шагами и высказываниями — например, о том, что вагнеровцы «просятся на запад», — пытается повлиять на ситуацию в Польше перед предстоящими осенью парламентскими выборами в Польше. Ответом на это все провокации будет увеличение польского военного контингента у границы, инвестиции в оборону.

— Мы готовы обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО и в восточной Польше. Лукашенко и Кремлю не удастся повлиять на выборы, Лукашенко и Кремлю не удастся спровоцировать, повлиять на ситуацию в Польше. Что произошло 1 августа, и то, что произошло после гибридной атаки осенью 2021 года — то, с чем мы до сих пор имеем дело, а именно попытки незаконного пересечения границы, — ответом на все это является наличие Войска Польского, готового обеспечить безопасность нашей родины, — заявил министр.

Напомним, 1 августа два белорусских военных вертолета нарушили границу Польши. После этого министр обороны страны принял решение об увеличении контингента на границе и перемещении туда боевых вертолетов для реагирования на инциденты.

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