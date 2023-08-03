Кто из лукашистов попал под новые санкции ЕС 8 3.08.2023, 19:43

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В список попали три юридических лица и 38 физических.

ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко. В опубликованном документе указаны 38 физических и 3 юридических лица, которые так или иначе обслуживают режим Лукашенко.

Из юридических лиц под санкции попали:

«Белнефтехим»;

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»;

Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова.

Физлица, попавшие под санкции ЕС:

Александр Корниенко, начальник исправительной колонии (ИК)-17, город Шклов;

Андрей Пальчик, экс-начальник ИК-1, город Новополоцк;

Александр Король, старший прокурор отдела Генпрокуратуры;

Михаил Мурашкин, первый заместитель начальника Борисовского РУВД, начальник милиции общественной безопасности (МОБ);

Николай Максимович, заместитель начальника МОБ;

Петр Орлов, судья Мингорсуда;

Руслан Машадиев, начальник ИК-1;

Сергей Карчевский, начальник режимного отдела ИК-17;

Сергей Маслюков, начальник воспитательной колонии №2;

Светлана Бондаренко, судья суда Московского района Минска;

Светлана Походова, начальник ИК-4, г. Гомель;

Татьяна Пирожникова, судья суда Московского района Минска;

Татьяна Гракун, прокурор;

Валентина Зенькевич, судья;

Евгений Бубич, начальник ИК-2;

Юрий Василевич, начальник ИК-14;

Роман Бизюк, прокурор;

Сергей Хрипач, судья;

Вадим Гигин, пропагандист;

Ксения Лебедева, пропагандистка;

Галина Книжонок, судья;

Зинаида Болоболова, судья;

Анна Левусик, судья;

Геннадий Кудласевич, судья;

Инна Павловская, судья;

Александр Тараканов, судья;

Дмитрий Бубенчик, судья;

Олег Хорошко, судья;

Анастасия Бенедисюк, пропагандистка;

Евгений Пустовой, пропагандист;

Елена Гормаш, судья;

Андрей Тарасевич, судья;

Анна Осипенко, судья;

Ирина Подковырова, прокурор;

Людмила Ващенко, судья;

Владимир Давыдов, судья;

Вячеслав Елисеенко, судья;

Антон Коляго, следователь.

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