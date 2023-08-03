Кто из лукашистов попал под новые санкции ЕС

Кто из лукашистов попал под новые санкции ЕС8
- 3.08.2023, 19:43
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В список попали три юридических лица и 38 физических.
ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко. В опубликованном документе указаны 38 физических и 3 юридических лица, которые так или иначе обслуживают режим Лукашенко.
Из юридических лиц под санкции попали:
«Белнефтехим»;
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»;
Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова.
Физлица, попавшие под санкции ЕС:
Александр Корниенко, начальник исправительной колонии (ИК)-17, город Шклов;
Андрей Пальчик, экс-начальник ИК-1, город Новополоцк;
Александр Король, старший прокурор отдела Генпрокуратуры;
Михаил Мурашкин, первый заместитель начальника Борисовского РУВД, начальник милиции общественной безопасности (МОБ);
Николай Максимович, заместитель начальника МОБ;
Петр Орлов, судья Мингорсуда;
Руслан Машадиев, начальник ИК-1;
Сергей Карчевский, начальник режимного отдела ИК-17;
Сергей Маслюков, начальник воспитательной колонии №2;
Светлана Бондаренко, судья суда Московского района Минска;
Светлана Походова, начальник ИК-4, г. Гомель;
Татьяна Пирожникова, судья суда Московского района Минска;
Татьяна Гракун, прокурор;
Валентина Зенькевич, судья;
Евгений Бубич, начальник ИК-2;
Юрий Василевич, начальник ИК-14;
Роман Бизюк, прокурор;
Сергей Хрипач, судья;
Вадим Гигин, пропагандист;
Ксения Лебедева, пропагандистка;
Галина Книжонок, судья;
Зинаида Болоболова, судья;
Анна Левусик, судья;
Геннадий Кудласевич, судья;
Инна Павловская, судья;
Александр Тараканов, судья;
Дмитрий Бубенчик, судья;
Олег Хорошко, судья;
Анастасия Бенедисюк, пропагандистка;
Евгений Пустовой, пропагандист;
Елена Гормаш, судья;
Андрей Тарасевич, судья;
Анна Осипенко, судья;
Ирина Подковырова, прокурор;
Людмила Ващенко, судья;
Владимир Давыдов, судья;
Вячеслав Елисеенко, судья;
Антон Коляго, следователь.