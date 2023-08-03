В Украине у границы с Беларусью молния попала в заминированный участок дороги 3.08.2023, 23:31

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Образовалась воронка.

На севере Житомирской области Украины недалеко от границы с Беларусью молния попала в заминированный отрезок дороги. Произошла детонация, и посреди дороги образовалась воронка.

Как сообщает zhitomir.info, происшествие случилось вечером 2 августа на дороге Народичи — Радча между деревнями Залесье и Грезля (Коростеньский район). Людей поблизости не было, поэтому никто не пострадал.

Украина с прошлого года активно укрепляет границу с Беларусью: строятся укрепления, устанавливаются мины. Все дороги возле границы заминированы. Мины установили даже в лесах. Украинцы, помня о вторжении из Беларуси 24 февраля 2022-го, не исключают, что в будущем с севера может снова грозить опасность.

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