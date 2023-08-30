Беспилотники ударили по заводу в Брянске, производящему детали для «Панцирей» и «Искандеров»
- 30.08.2023, 8:34
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Погремела серия взрывов.
Сегодня, 30 августа, около 0:52 местные паблики сообщили о первом «хлопке» в Советском районе российского города Брянска. Через время поступила информация еще о нескольких взрывах.
Спустя время в пресс-службе Минобороны РФ появилась информация об атаке беспилотников на территории Брянской и Орловской областей.
В российском военном ведомстве заявили о работе ПВО, отчитавшись по трем сбитым дронам в небе над Брянщиной и одному над Орловщиной.
Позже стало известно, что один из беспилотников атаковал завод «Кремний ЭЛ», который числится одним из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Завод обслуживает концерны «Алмаз-Антей», «Аэрокосмическое оборудование», «Созвездие» и «Вега». Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
Известно, что разрушения на территории завода точно есть.
На место ЧП выехали спасатели и бригада скорой помощи. После атаки неизвестного дрона на заводе начался пожар. Российские паблики пишут, что огонь удалось затушить только ближе к 2:00.
Атака была произведена на корпус №16, а пожар охватил площадь в 40 м2.
Местная власть пока не комментирует ночные события, так как пока не разобралась с количеством разрушений и повреждений.