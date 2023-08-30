Топовый iPhone и Samsung сравнили в тесте на скорость 30.08.2023, 9:13

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Кто оказался лучше?

В сети появилось интересное сравнительное тестирование лучших флагманов на рынке: Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max.

В данном случае сравнивалась скорость запуска приложений и общая производительность через 6 месяцев пользования смартфонами.

По результатам первого теста победил iPhone: он запустился быстрее из двух устройств. Причем разница между смартфонами составила 3-4 секунды.

Затем автор видео запустил один и тот же набор приложений: в этом тесте особую роль сыграла оперативная память. По этому показателю Galaxy S23 Ultra значительно обходит iPhone 14 Pro Max, в распоряжении которого лишь 6 ГБ ОЗУ, тогда как у Samsung – 12 Гб. Как результат, Android-флагман быстрее открыл почти все приложения и игры.

Если говорить о скорости работы в системных приложениях, то здесь разница мизерная, но все же пользу Самсунга. Однако в играх S23 Ultra оказался заметно быстрее соперника.

Напомним, в активе Galaxy S23 Ultra восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen2, а iPhone 14 Pro Max опирается на 6-ядерный Apple A16 Bionic. Первый при этом стоит в США 1200 долларов, а за второй просят 1000 долларов.

Напомним, новый iPhone 15 должен быть представлен в сентябре этого года, тогда как новинка от Samsung, Galaxy S24 Ultra, выйдет в начале 2024.

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