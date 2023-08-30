Высокопоставленные военные совершили переворот в Габоне 2 30.08.2023, 9:18

3,636

Офицеры объявили об отмене результатов президентских выборов.

Группа высокопоставленных военных Габона утром 30 августа по национальному телевидению заявила о своем несогласии с результатами прошедших президентских выборов, а также объявила о роспуске госинститутов и закрытии границ, сообщает Reuters.

«Солдаты Габона объявляют об отмене выборов и роспуске институтов по телевидению. Мы кладем конец нынешнему режиму», — передает слова мятежников AFP в своем аккаунте в X (экс-Twitter).

Ранее 64-летний президент Али Бонго Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал на выборах 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.

Отсутствие международных наблюдателей, приостановка некоторых зарубежных трансляций, а также решение властей отключить интернет-услуги и ввести комендантский час в ночное время по всей стране после выборов вызвали обеспокоенность по поводу прозрачности избирательного процесса, отметило агентство Reuters.

Напомним, Габон получил независимость в 1960 году. За это время в стране сменилось лишь три президента. Нынешний президент страны Али Бонго Ондимба — сын второго главы государства, который умер в 2009 году. Его отец правил страной с 1967 года. Таким образом династия Ондимба правила Габоном 56 лет.

Около трети населения Габона живет за чертой бедности, следует из данных Всемирного банка, несмотря на богатые запасы нефти в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».