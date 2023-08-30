Беспилотники атаковали телебашню и Следственный комитет РФ в Брянска
- 30.08.2023, 10:50
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После ночных взрывов новые удары были нанесены сегодня утром.
После серии ночных взрывов беспилотники снова атаковали утром российский Брянск, передает ВВС.
«Еще два беспилотника атаковали Брянскую область», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, дроны попытались атаковать телебашню в Брянске, однако были сбиты силами ПВО.
«Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении в телеграм-канале Богомаза.
Всего, согласно публикациям губернатора, за ночь в регионе был зафиксирован прилет по меньшей мере шести дронов.
В Брянске при налете дронов пострадало еще и здание Следственного комитета.
Власти в Брянске сообщают, что во время ночной атаки дронов, в которой они обвиняют Украину, пострадала крыша здания Следственного комитета. Ранее они же сообщали о «хлопке» (они избегают слова «взрыв») в этом районе.
Ранее стало известно, что в Брянске пострадал завод «Кремний ЭЛ», производящий детали для «Панцирей» и «Искандеров».