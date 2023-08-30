В России нарастает паника из-за самой массированной атаки дронов 5 30.08.2023, 12:08

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Появились новые видео с реакцией россиян.

В ночь на среду, 30 августа, сразу несколько российских регионов подверглись самой массированной атаке дронов-камикадзе за все время с начала развязанной РФ войны против Украины.

Серия взрывов была зафиксирована в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

Всего в местных пабликах в соцсетях насчитали не менее 22 беспилотников, целями которых стал целый ряд стратегических объектов страны-агрессора, в том числе завод «Кремний ЭЛ», на котором производят электронику для ракетных комплексов Искандер, и аэродром «Кресты», где были уничтожены от четырех до шести военно-транспортных самолета Ил-76.

Однако не менее важным является и психологический эффект, который произвела столь масштабная атака БПЛА на граждан РФ, таких безразличных к военным преступлениям кремлевского режима в Украине.

🚨 💥 Attacks on military bases in Pskov, Russia continue. Over 400 miles north of Ukraine, completely past Belarus. Drones being launched from inside Russia. 2nd GRU (Military Intelligence) Spetsnaz Brigade has been hit. pic.twitter.com/5uYachHQv5 — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023 У пскові на росії після атаки дронів загорілися два військово-транспортні літаки Іл-76 pic.twitter.com/A58TVt1kHE — Баба і кіт (@babaikit) August 30, 2023

По большей части так называемый «глубинный народ» оказался шокирован столь явной беспомощностью противовоздушной обороны, неспособной защитить страну от ударов беспилотников.

Судя по их комментариям на обнародованных в соцсетях видео, атака беспилотников-камикадзе спровоцировала среди граждан РФ настоящую панику, на фоне которой некоторые из них предпочли эвакуироваться.

А кого-то из россиян взрывы в родном городе заставили вспомнить об их фундаментальной причине, а именно — полномасштабном вторжении их оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.

"Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи", — реакция россиянина на взрывы в аэропорту Пскова. pic.twitter.com/8p8omBoZ2E — PEKВИЕМ ПО РФ🇺🇦 #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ (@RuFailedState) August 29, 2023

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