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В России нарастает паника из-за самой массированной атаки дронов

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  • 30.08.2023, 12:08
  • 7,816
В России нарастает паника из-за самой массированной атаки дронов

Появились новые видео с реакцией россиян.

В ночь на среду, 30 августа, сразу несколько российских регионов подверглись самой массированной атаке дронов-камикадзе за все время с начала развязанной РФ войны против Украины.

Серия взрывов была зафиксирована в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

Всего в местных пабликах в соцсетях насчитали не менее 22 беспилотников, целями которых стал целый ряд стратегических объектов страны-агрессора, в том числе завод «Кремний ЭЛ», на котором производят электронику для ракетных комплексов Искандер, и аэродром «Кресты», где были уничтожены от четырех до шести военно-транспортных самолета Ил-76.

Однако не менее важным является и психологический эффект, который произвела столь масштабная атака БПЛА на граждан РФ, таких безразличных к военным преступлениям кремлевского режима в Украине.

По большей части так называемый «глубинный народ» оказался шокирован столь явной беспомощностью противовоздушной обороны, неспособной защитить страну от ударов беспилотников.

Судя по их комментариям на обнародованных в соцсетях видео, атака беспилотников-камикадзе спровоцировала среди граждан РФ настоящую панику, на фоне которой некоторые из них предпочли эвакуироваться.

А кого-то из россиян взрывы в родном городе заставили вспомнить об их фундаментальной причине, а именно — полномасштабном вторжении их оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.

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