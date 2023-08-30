В России нарастает паника из-за самой массированной атаки дронов

В России нарастает паника из-за самой массированной атаки дронов5
- 30.08.2023, 12:08
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Появились новые видео с реакцией россиян.
В ночь на среду, 30 августа, сразу несколько российских регионов подверглись самой массированной атаке дронов-камикадзе за все время с начала развязанной РФ войны против Украины.
Серия взрывов была зафиксирована в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской и Московской областях.
Всего в местных пабликах в соцсетях насчитали не менее 22 беспилотников, целями которых стал целый ряд стратегических объектов страны-агрессора, в том числе завод «Кремний ЭЛ», на котором производят электронику для ракетных комплексов Искандер, и аэродром «Кресты», где были уничтожены от четырех до шести военно-транспортных самолета Ил-76.
🔥Кадри палаючих літаків у Псковіhttps://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/iq2x64oIuj— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 29, 2023
Однако не менее важным является и психологический эффект, который произвела столь масштабная атака БПЛА на граждан РФ, таких безразличных к военным преступлениям кремлевского режима в Украине.
🚨 💥 Attacks on military bases in Pskov, Russia continue. Over 400 miles north of Ukraine, completely past Belarus. Drones being launched from inside Russia. 2nd GRU (Military Intelligence) Spetsnaz Brigade has been hit. pic.twitter.com/5uYachHQv5— Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023
У пскові на росії після атаки дронів загорілися два військово-транспортні літаки Іл-76 pic.twitter.com/A58TVt1kHE— Баба і кіт (@babaikit) August 30, 2023
По большей части так называемый «глубинный народ» оказался шокирован столь явной беспомощностью противовоздушной обороны, неспособной защитить страну от ударов беспилотников.
Минобороны России: Беспилотники сбиты— IanMatveev (@ian_matveev) August 30, 2023
Мужик из Брянска: Есть, нахуй, попадание! pic.twitter.com/GXslYvPJ7O
Московія прийом.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 29, 2023
Нічого спати ночами - звикаємо!https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/YaRVGogWnI
Explosion in Bryansk pic.twitter.com/yZdGifRhnz— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023
Судя по их комментариям на обнародованных в соцсетях видео, атака беспилотников-камикадзе спровоцировала среди граждан РФ настоящую панику, на фоне которой некоторые из них предпочли эвакуироваться.
Ніч в Ордовській області РФ pic.twitter.com/CRPBMtoHMr— Баба і кіт (@babaikit) August 30, 2023
Burning Russian Il-76 at Pskov Airbase after the Ukrainian drone attack last night pic.twitter.com/jgqBgQl5UH— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 30, 2023
Something just exploded in Bryansk, Russia pic.twitter.com/i32oD22gR6— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2023
Вообще не хочу уезжать из Пскова! Как здесь классно, по-домашнему! pic.twitter.com/PGR7wFGYDZ— Денис Казанський (@den_kazansky) August 30, 2023
А кого-то из россиян взрывы в родном городе заставили вспомнить об их фундаментальной причине, а именно — полномасштабном вторжении их оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.
"Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи", — реакция россиянина на взрывы в аэропорту Пскова. pic.twitter.com/8p8omBoZ2E— PEKВИЕМ ПО РФ🇺🇦 #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ (@RuFailedState) August 29, 2023