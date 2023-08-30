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Украинская армия прорвала «линию Суровикина»

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  • 30.08.2023, 13:55
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Украинская армия прорвала «линию Суровикина»

«Зубы дракона» задержали ВСУ лишь на сутки.

Украинская армия могла впервые преодолеть противотанковую «линию Суровикина» на Запорожском направлении у поселка Вербовое, сообщает The Moscow Times.

Об успехах на этом направлении сообщает украинское командование и их подтверждает журналист Bild Юлиан Репке.

Генштаб ВСУ заявляет об успехах на Ореховском направлении: «На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

Немецкий журналист пишет со ссылкой на геоданные, что прорыв «линии Суровикина» на одном из участков состоялся, а «зубы дракона» продержали украинскую армию лишь около суток.

Россия строила многокилометровые фортификационные сооружения в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, а также в приграничных с Украиной районах с прошлого года.

Эти укрепления представляют собой траншеи с рядами бетонных противотанковых надолбов — «зубов дракона», — которые широко использовались во время Второй мировой войны для остановки продвижения вражеской техники и пехоты. 

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