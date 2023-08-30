Минздрав Беларуси отменил рекомендации по коронавирусу 30.08.2023, 20:45

Рекомендации отменяются с 1 сентября.

Министерство здравоохранения 28 августа письмом проинформировало об отмене рекомендаций по COVID-19 с 1 сентября этого года. Об этом сообщает столичный центр гигиены и эпидемиологии.

Речь идет об отмене:

рекомендаций по профилактике COVID-19 при организации образовательного процесса;

временных рекомендаций по профилактике заноса и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций;

методических рекомендаций по профилактике COVID-19 в организациях;

рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, осуществляющих деятельность по содержанию и обслуживанию животных;

рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в ходе деятельности религиозных организаций.

При этом в ведомстве напомнили, что необходимость соблюдения требований Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19» сохраняется.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения из-за коронавируса в мае 2023 года. Тогда организация подчеркнула, что пандемия еще не закончилась.

По данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа этого года было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Сообщения о заболевших поступили из 104 государств. Самый большой рост заболеваемости был зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе — на 97%. В остальных регионах, включая Европу, она снизилась.

Напомним, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Беларуси — неизвестно. Последний раз Минздрав публиковал статистику о заболеваемости коронавирусом 1 июля 2022 года.

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