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Входит ли учеба в пенсионный стаж?

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  • 30.08.2023, 21:03
  • 5,844
Входит ли учеба в пенсионный стаж?

Ответ Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси пояснили, входит ли учеба и отработка по распределению в пенсионный стаж. Подробности рассказала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Ольга Спиридонова. Фрагмент видео с «Беларусь 1» опубликовали в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, время обучения на дневном стационаре включается в общий стаж, но не в страховой.

— В страховой стаж у нас будет включаться отработка. Потому что отработка - это работа, на которой заключается договор. И уплачиваются обязательные страховые взносы, — уточнила Спиридонова.

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