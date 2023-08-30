Входит ли учеба в пенсионный стаж? 4 30.08.2023, 21:03

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Ответ Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси пояснили, входит ли учеба и отработка по распределению в пенсионный стаж. Подробности рассказала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Ольга Спиридонова. Фрагмент видео с «Беларусь 1» опубликовали в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, время обучения на дневном стационаре включается в общий стаж, но не в страховой.

— В страховой стаж у нас будет включаться отработка. Потому что отработка - это работа, на которой заключается договор. И уплачиваются обязательные страховые взносы, — уточнила Спиридонова.

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