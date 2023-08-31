Под Бахмутом на боевом задании погибли шесть украинских пилотов
- 31.08.2023, 1:17
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Все они имели офицерские звания.
Во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Об этом рассказал спикер бригады Евгений Ракита в интервью «Суспільне».
По данным Ракита, павшие имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины.
Прощание с погибшими пилотами состоится в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.
Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в те области, откуда они родом.
«Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашают в целях безопасности», - говорит Ракита.