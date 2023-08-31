Под Бахмутом на боевом задании погибли шесть украинских пилотов 31.08.2023, 1:17

1,510

Все они имели офицерские звания.

Во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Об этом рассказал спикер бригады Евгений Ракита в интервью «Суспільне».

По данным Ракита, павшие имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины.

Прощание с погибшими пилотами состоится в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в те области, откуда они родом.

«Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашают в целях безопасности», - говорит Ракита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».