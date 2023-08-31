Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против Лукашенко 31.08.2023, 8:01

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Решение приянято из-за участия режима в военной агрессии против Украины.

Швейцария приняла решение о введении дополнительных санкций против Беларуси, чтобы привести их в соответствие с последними ограничительными мерами Евросоюза, принятыми 3 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Решение принято в связи «с продолжающимся участием Беларуси в военной агрессии России против Украины».

«Эти меры приводят санкции против Беларуси в большее соответствие с санкциями, введенными против России. Они включают запрет на экспорт товаров и технологий для использования в авиационной и космической промышленности. Помимо аппаратов для авиационной и космической промышленности, в список товаров включены турбореактивные двигатели, турбовинтовые двигатели и резиновые шины. Для товаров авиационной и космической промышленности, которые также часто используются в медицинском секторе, действуют исключения при наличии соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.

Меры также расширяют перечень товаров, «способствующих военно-техническому укреплению Беларуси».

«Если ранее действовало исключение в отношении запрета на экспорт товаров, необходимых для обеспечения кибернетической и информационной безопасности лиц и компаний в Беларуси, то теперь требуется получение лицензии. Приняв эту меру, Федеральный совет стремится, чтобы никакие стратегические товары не попадали в Беларусь в обход установленных правил», — отметили в правительстве страны.

Ранее в августе правительство Швейцарии ввело санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц Беларуси.

Напомним, 3 августа Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси — запрет на экспорт товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, под ограничения попали белорусские прокуроры, судьи, бывшие и нынешние сотрудники колоний, пропагандисты — всего 38 человек, а также три предприятия: концерн «Белнефтехим», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» и ОАО «Минский электротехнический завод».

К введенным ЕС санкциям присоединились Северная Македония, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Дополнительно в августе о новых санкциях в отношении белорусских властей объявили США, Канада и Великобритания.

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