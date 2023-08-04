Политзаключенный Владимир Гундарь сообщил родственникам об угрозах со стороны других осужденных 4.08.2023, 10:19

Владимир Гундарь

Угрожают вплоть до избиения.

Политзаключенный с инвалидностью Владимир Гундарь 3 августа впервые позвонил из бобруйской колонии родственникам, сообщил BPN источник, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника, 63-летний Гундарь не жаловался на условия содержания, ему хватает еды, сейчас он много находится на улице, пишет и читает там.

«Однако он рассказал родственникам, что есть двое уголовных заключенных, которые к нему придираются, угрожают вплоть до избиения. Это Ермолович Евгений и Романенко Виталий», — отметил знакомый с ситуацией. Причины угроз пока неизвестны.

Собеседник сообщил, что Гундарь заметно похудел, из-за отсутствия ноги передвигается на костылях.

Источник также отметил, что осужденные располагают информацией с воли, знают, например, о смерти художника Алеся Пушкина, некоторых событиях в Украине и пограничном инциденте с участием белорусских вертолетов.

В мае 2021 года Брестский областной суд приговорил активиста из Барановичей (Брестская область) к 3 годам лишения свободы в условиях общего режима по статье о «насилии в отношении должностного лица» (ст. 366).

Позднее политзаключенный стал фигурантом «дела Автуховича», в рамках которого ему изначально инкриминировали «терроризм». 17 октября 2022 года Гродненский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, но по другим статьям — за «создание преступной организации» (ч. 1 ст. 285) и «покушение на заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 357).

В апреле 2023 года Гундаря осудили в третий раз — на 2,5 года за «оскорбление» прокурора (ст. 369). С учетом предыдущих приговоров окончательным наказанием стало заключение на 20 лет.

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