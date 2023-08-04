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Ингушские партизаны заявили о начале освобождения своей страны от РФ

  • 4.08.2023, 14:41
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Ингушские партизаны заявили о начале освобождения своей страны от РФ

Командир спецподразделения «Бадр» записал обращение с территории Ингушетии.

Командир специального оперативного подразделения «Бадр» Ингушской Освободительной Армии вместе со своими бойцами записали видеообращение.

Как передает Цензор.НЕТ, видео записано на территории временно оккупированной северо-кавказской республики Ингушетия.

В видеообращении ингушские партизаны говорят об освобождении своей родины от российских оккупантов, принесших насилие и бедность на их землю. Бойцы призывают своих соотечественников не участвовать в несправедливой войне против Украины, а наоборот – создавать очаги движения вооруженного сопротивления российским оккупантам у себя дома.

На территории Ингушетии уже работает сеть повстанцев. Было объявлено о создании Ингушской Освободительной Армии для восстановления национально-освободительной борьбы против российских оккупантов и независимости Ингушетии.

Напомним, что в начале апреля 2023 года между ингушскими партизанами и российскими силовиками продолжались бои, во время которых погибло около полутора десятка сотрудников ФСБ, Росгвардии, военных и полицейских. Сразу после этих событий секретарь Совбеза РФ Патрушев провел в Кабардино-Балкарии заседание по усилению мер безопасности на Северном Кавказе.

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