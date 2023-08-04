Наводят на врага ужас: Залужный показал атаки танкистов ВСУ под Авдеевкой 4.08.2023, 15:18

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Мощные кадры.

Танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в районе Авдеевки наводят на оrкупантов ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем. Несмотря на то, что враг накрывает их всем, защитники не дают ему шанса продвинуться.

Об этом рассказали бойцы, выполняющие задания в этом городе Донетчине. Видео было опубликовано в соцсетях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам танкиста 53-й ОМБр Антона, Авдеевку войска РФ накрывают всем – авиабомбами, фосфором, ствольной артиллерией. Защитники же дают убийственный огневой ответ.

«Когда выезжаем на работу, думаю только о реализации плана и экипажа. Необходимо нанести огневое поражение врагу, максимально уничтожить его живую силу и откатиться назад. Больше никаких мыслей», – рассказал он.

Военнослужащий сравнил ситуацию с Бахмутом, отметив, что там было совсем иначе – шли городские бои, когда из каждого окна дома мог вылезть враг и нанести огневое поражение, так что танками там работать было тяжело. А здесь сегодня взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки помогают танкистам эффективно выполнять задачи.

«По приказу командира батальона выдвигаемся вперед и работаем по ор*ам. 50, 100 или 200 метров. Работаем по окопам, живой силе, технике. Командиру танка нужно следить за полем боя, принимать решения, выбирать приоритеты для поражения», – со своей стороны поделился деталями боец Андрей.

Его побратим Роман признался, что танкистам приходится проезжать через минные поля, чтобы добраться до определенной точки, откуда можно работать по врагу. Защитникам удается и нанести огневое поражение по оккупантам, и вернуться назад по заминированным дорогам и под вражескими обстрелами.

«Уничтожитель пехоты» – так меня называют. Потому что когда я туда выезжаю – то никто из них (захватчиков. – Ред.) не остается в живых. Всех перебиваем», – рассказал танкист.

Бойцы говорят, что сейчас украинские танки под Авдеевкой работают как снайперские винтовки, ведь за ними наблюдают украинские квадрокоптеры, которые корректируют наведение на вражескую цель: стреляют аж до «метр вправо, метр влево».

На этом направлении, рассказывают воины ВСУ, преимущественно штурмуют они. Пока им это удается: берут потихоньку посадки, продвигаются на метры, километры.

«Наступление – это всегда труднее, чем оборона. Но обороной войну не вытянешь. Цена – это человеческая жизнь», «Если мы будем бояться и не выезжать на танках, то и пехота будет бояться. Все держится на танках», «Никто не рожден для войны. Танк так же можно выучить – побратимы помогут, подскажут, есть литература. И перед тем, как попасть в танковые войска, вы проходите курс наводчика, механика-водителя. То есть вас без подготовки не отправят, вы уже придете и будете знать свою работу», «Кто хочет – приходите воевать, служить, не бояться. Всего можно научиться. Главное, чтобы был пыл», – подчеркнули танкисты 53-й ОМБр, которые освобождают Украину от российских захватчиков, защищают свои семьи и народ, потому что «если не мы, то кто?».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в подписи к этому видео коротко добавил хештег: «Украина держится на наших плечах».

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