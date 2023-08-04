Ученые восстановили геологическую историю Земли за миллионы лет 1 4.08.2023, 20:01

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В этом помог анализ морской соли.

Международная команда ученых из Университета Бинхэмптона (США) смогли обнаружить в каплях морской воды следы древнейших времен. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Ученые внимательно рассмотрели морскую соль, сформировавшуюся в осадочных бассейнах США, Европы, Азии и Африки. В образцах находились крошечные карманы, которые просверлили при помощи лазера для того, чтобы получить доступ к микроскопическим каплям древней воды, скопившейся внутри кристаллов. После масс-спектрометром (прибором для измерения изотопного или молекулярного состава вещества) проанализировали состав микроэлементов.

Особое внимание ученые уделили концентрации лития, содержание которого в морской соли за последние 150 миллионов лет снизилось в 7 раз. Специалисты предположили, что это связано со снижением скорости движения тектонических плит и уменьшения нарастания океанической коры (нижней части литосферы).

Иными словами, замедление движения тектонических плит привело к уменьшению количества поступления лития в океаны и сокращению выброса углекислого газа в атмосферу. Это привело к современному глобальному похолоданию — 150 миллионов лет назад земля была более теплой.

«Существует тесная связь между химией океана и химией атмосферы», — говорит соавтор работы Мебрахту Вельдегебриель. — «Какие бы изменения ни происходили в океане, они отражают и то, что происходит в атмосфере».

Так, данное исследование поможет ученым продвинуться в изучении химического состава океанов Земли и того, как движение тектонических плит повлияло на состав атмосферы и гидросферы планеты, а также на биологию — например, на морских обитателей, которые строят свои раковины из карбоната калия.

Также в древних океанах 39 миллионов лет назад существовало, возможно, самое большое животное в истории. Палеонтологи предполагают, что его масса могла достигать 340 тонн.

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