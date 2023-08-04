Президент Нигерии требует у парламента разрешение на вторжение в Нигер 3 4.08.2023, 21:16

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Бола Тинубу

Подробности.

Президент Нигерии Бола Тинубу попросил парламент одобрить мобилизацию Вооруженных сил для возможной интервенции в Нигер, если хунта не отреагирует на условия, выдвинутые Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Об этом сообщает The Africa Report и Reuters.

В то же время руководители оборонных ведомств стран Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства с целью обратить вспять переворот, произошедший на прошлой неделе в Нигере, включая порядок и сроки развертывания сил.

ЭКОВАС не будет разглашать участникам переворота, когда и где он нанесет удар. Это решение будет принято главами государств.

«Здесь проработаны все элементы, которые войдут в любую возможную интервенцию, включая необходимые ресурсы, способы и сроки развертывания сил», - заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.

ЭКОВАС уже ввел санкции против Нигера и заявил, что может санкционировать применение силы, если к воскресенью путчисты не вернут власть избранному президенту Мохамеду Базуму.

Накануне организация, состоящая из 15 членов, направила в Нигер делегацию для поиска «полюбовного решения», но, по словам источника из окружения, встреча в аэропорту с представителями хунты не привела к прорыву.

«Мы хотим, чтобы дипломатия сработала, и им был четко передан сигнал о том, что мы даем им все возможности обратить вспять то, что они сделали», - сказал Муса.

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