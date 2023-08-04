Защитник Мариуполя Прокопенко провел учения бригады «Азов» в качестве ее командира

Защитник Мариуполя Прокопенко провел учения бригады «Азов» в качестве ее командира2
- 4.08.2023, 21:33
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Фоторепортаж.
4 августа бригада «Азов» Нацгвардии Украины в Telegram показала фото со своих тактических учений, в которых принимал участие командир бригады подполковник Денис Прокопенко (Редис), который в июле вернулся в Украину из Турции, где находился после освобождения из российского плена.
«Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. Особое внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск», – объяснили в «Азове».