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Правозащитник Леонид Судаленко покинул Беларусь

  • 4.08.2023, 22:14
Правозащитник Леонид Судаленко покинул Беларусь
Леонид Судаленко

Лауреат премии «Хартии-97» освободился две недели назад.

Лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство» Леонид Судаленко, освободившийся две недели назад из колонии, покинул Беларусь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На 14-й день после освобождения уже нахожусь в безопасности, а значит, как и ранее смогу быть открытым для всех. Главное — за это время я не разменял свою Совесть и Свободу. Готов слушать, слышать, говорить и вместе искать ответы на самые сложные вопросы!» — написал он.

Леонид Судаленко руководил гомельским отделением правозащитного центра «Вясна». Его задержали 18 января 2021 года. 3 ноября того же года его приговорили к трем годам колонии по «народной» 342-й статье за организацию протестов. 21 июля Судаленко освободился из колонии «Витьба», отбыв весь срок. Всего он провел за решеткой 2,5 года (день в СИЗО считаются за 1,5 в колонии).

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