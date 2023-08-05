Дроны атаковали Крымский мост и подбили крупный российский танкер SIG 10 5.08.2023, 8:04

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Корабль перевозил топливо для войск РФ.

В ночь с 4 на 5 августа во временно оккупированном городе Керчь в Крыму были слышны взрывы. Они прогремели в районе незаконно построенного Крымского моста. В РФ заявили про атаку беспилотников, в результате которой был поражен российский танкер, передает obozrevatel.com.

О взрывах писали мониторинговые паблики. Также в сети публиковали фото зарева в районе переправы.

Жители района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково сообщали, что от взрывов у них тряслись окна. Освещение на Крымском мосту отключено, он полностью перекрыт.

Российские СМИ сообщили, что Крымский мост полностью остановлен, все освещение на нем выключено, с переправы проводят эвакуацию. В РФ заявили об атаке «украинских дронов» в Керченском проливе – надводных и воздушных.

Центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным «Кавказ-Трафик» информирует, что «есть инциденты». Суднам, которые стоят на якоре, было приказано усилить наблюдение. Сообщалось также, что оккупанты подняли в воздух истребители для перехвата воздушных целей.

«Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных надводных и воздушных. Есть инциденты. Всем судам на якоре усилить наблюдение», — говорится в докладе.

Российские пропагандисты тоже подтвердили атаку – говорят, ВСУ пытаются атаковать мост при помощи морских беспилотников. По словам российских «военкоров», атака прошла успешно, а ее последствия для переправы серьезные.

Тем временем так называемый «советник оккупационного главы Крыма» Олег Крючков заявил, что «не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста», но при этом сообщил о «работе всех служб».

«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится», – выдал он.

Позже Крючков и вовсе написал, что крымские «власти» не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки и не могут контролировать ситуацию в Черном море.

В то же время коллаборант Владимир Рогов заявил, что взрыв был, а после него начался пожар.

Поврежден российский танкер

Российские паблики, ссылаясь на близкий к Росморречфлоту источник сообщают, что морской дрон врезался в танкер на расстоянии 30 миль от Керченского пролива. Позже эту информацию подтвердили в Морском спасательном подцентре Тамани.

В результате атаки дронов был поражен российский танкер SIG. Россияне запустили в сети фейк, что он якобы турецкий, однако это не соответствует действительности. На самом же деле SIG был построен в 2014 году и с тех пор перевозит нефть под российским флагом.

SIG также доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что был включен США в санкционные списки.

Появился первый аудиоперехват с подбитого танкера. Он не мог двигаться самостоятельно, машинное отделение было затоплено. Экипаж судна сообщил о повреждении машинного отделения, на место отправлены спасатели. Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал переговоры с танкером. Член экипажа рассказал, что сейчас судно в балласте и на плаву, но не может перемещаться самостоятельно без буксира. «Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нас надо в завод теперь определять», — отметил он. На месте работает катер «Меркурий», который пришел на помощь.

Отметим, что Министерство обороны Украины предупреждало, что с 21 июля 2023 года все судна, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории, могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG.

На Крымском мосту после взрывов образовалась пробка

Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» сообщает, что военнослужащие армии РФ в Крыму, особенно в Севастополе, находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, в Новороссийске (Краснодарский край, РФ) утром в пятницу, 4 августа, раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной тому была «атака ВСУ» на военно-морскую базу дронами, поврежден десантный корабль.

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