Племянница Путина оказалась топ-менеджером военного банка 2 5.08.2023, 8:19

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Ее карьера пошла в гору после смены фамилии.

Родственники президента России Владимира Путина предпочитают работать в банках и госкорпорациях. Так, племянница главы государства Вера Подгузова в 2020 году стала старшим вице-президентом «Промсвязьбанка». На тот момент ей было 36 лет.

Кредитная организация находится под западными санкциями, поскольку обслуживает гособоронзаказ. Зарплата племянницы Путина — почти 2 миллиона рублей в месяц. Ее муж Дмитрий Подгузов пристроен замдиректора по административно-хозяйственным вопросам в больнице РЖД, пишет журналист Фонда борьбы с коррупцией Сергей Ежов.

До 23 лет Вера Подгузова носила фамилию отца — военного хирурга Александра Соколова, который умер, когда ей было 12. Однако в 2007 году решила стать Путиной. Именно тогда началась ее политическая карьера.

После 2 лет работы главным редактором партийного журнала «Россия Единая» в Санкт-Петербурге, ее включили в кадровый резерв партии. Почти сразу же Путина была избрана муниципальным депутатом Центрального района Петербурга. А уже в сентябре 2010 года вошла в состав совета директоров «Ганзакомбанка».

В апреле 2015-го ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации. По данным регулятора, банк «являлся промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций».

После этого вплоть до перехода в «Промсвязьбанк» Путина работала управляющим директором по внешним связям и коммуникациям «Российского экспортного центра».

Вера Подгузова приходится двоюродной племянницей Путину по линии своей матери. В своем интервью она говорила, что ей «повезло с родителями». «Они многому меня научили — каждый в своем, и многие вещи я понимаю уже с годами. Во мне естественным образом просыпаются какие-то черты членов моей семьи, я очень благодарна за это», — отмечала она.

Также Подгузова рассказывала, что ей «по жизни везло с людьми», и у нее много друзей «в два раза старше», преимущественно мужчин, с которыми она может «поговорить буквально обо всем». По ее словам, главное для женщины — «получать удовольствие от жизни» и «не надрываться».

Между тем с Подгузовой связаны несколько финансовых скандалов. Так, издание «Метла» писало, что племянницу президента искали судебные приставы, поскольку она не платила налоги.

Помимо этого Путина участвовала в сомнительной сделке по покупке квартиры в элитном поселке «Рай в шалаше» в Сестрорецке у застройщика ООО «Полифас». После банкротства фирмы начался суд. На процессе выяснилось, что некоторые квартиры были проданы по единой цене — 23 тыс. рублей за м2, при том что другие дольщики покупали такие же по 30-78 тыс. рублей за 1 м².

Среди «подозрительных» дольщиков оказалась и Путина, а также совладелец «Ганзакомбанка» Валерий Субханкулов. Сделки с ними были признаны недействительными. Квартиры они так и не получили.

Еще одна племянница президента РФ Елена Жидкова является главой РЖД-Медицины, пишет Ежов. Ее годовой доход — 20 миллионов рублей. Ее мать Татьяна Пташук — заместитель главного врача в поликлинике управделами президента, где лечатся чиновники. Ранее ФБК нашел у них них 7 квартир в Москве, Сочи и Владимире, 4 дома и земельные участки общей стоимостью свыше 1,7 миллиарда рублей.

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