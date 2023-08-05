Украинский офицер: ВСУ разгромили кадыровский «Ахмат» под Бахмутом 2 5.08.2023, 8:32

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По наемникам наносят удары, хоть они и прятались на второй линии.

Боевиков подразделения «Ахмат» перебросили на бахмутское направление, однако украинские бойцы быстро разобрались с ними, нанеся крупные потери. О том, как ВСУ расправляются с «кадыровцами», рассказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

«Действительно сюда перебросили напротив нас подразделения «Ахмата», но они не успели даже выйти на передний край на линию соприкосновения, как мы уже нанесли по ним удары и они понесли потери», - рассказал Жорин.

Тем не менее, он отметил, что некоторые части этих подразделений продолжают оставаться под Бахмутом, однако не непосредственно на передней линии, а на второй линии либо в населенных пунктах, за первой линией.

Однако это не мешает ВСУ наносить по ним удары и уничтожать их.

«Таким образом они здесь есть, работают они здесь неактивно, но при этом погибают», - отметил Жорин.

Он рассказал, что «кадыровцам» тут очень не нравится и они просят у командования перевести их другое направление, где будет полегче.

«Им очень нравится находиться на территории РФ где они занимают позицию хозяина... А тут приходится воевать и умирать и это им уже не очень нравится», - подчеркнул майор ВСУ.

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