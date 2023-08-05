В Германии мошенник обменял 500 старых белорусских рублей на 80 евро 3 5.08.2023, 9:25

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Купюры выдали за болгарские левы.

В Германии зарегистрирован факт очередного мошенничества с использованием белорусских банкнот старого образца, пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на издание Frankische Nachrichten.

Инцидент произошел 31 июля в округе Нижняя Франкония федеральной земли Бавария. Водитель двигался на автомобиле по трассе B276 в направлении города Лор-на-Майне. На середине пути он обратил внимание на машущего руками человека и остановился, предположив, что тот находится в затруднительном положении.

Неизвестный заявил, что у него закончился бензин, и попросил денег, предложив обменять евро на болгарскую валюту. Он вручил автомобилисту купюру, пояснив, что она будет стоить около 255 евро. Водитель «погуглил» и пришел к выводу, что это так и есть. Затем он передал неизвестному мужчине 80 евро.

Однако проверка банкноты показала, что это были старые белорусские деньги, за которые по нынешнему курсу можно было бы получить всего 2,25 цента.

По словам потерпевшего, неизвестный управлял белой Audi с литовскими регистрационными знаками.

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