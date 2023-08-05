Испанец объедет вокруг света за 80 дней на 12-летнем электромобиле Tesla 3 5.08.2023, 10:49

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Стало известно, как будет выглядеть маршрут.

Известный испанский путешественник Рафаэль де Местре отправился в автопробег вокруг света. На своем Tesla Roadster 2011 года он планирует совершить кругосветное путешествие менее, чем 80 дней. Об этом сообщает сайт Electrek.

Рафаэль де Местре уже стартовал в США и пересечет североамериканский континент с Востока на Запад. Далее электромобиль Tesla Roadster отправится в Азию, причем принципиально не будет посещать Россию – это будет своего рода протест испанца против вторжения в Украину.

Вместо РФ путешественник выбрал Китай, Казахстан, Азербайджан и Турцию. После этого он отправится в Европу, а затем – вернется в США.

Для пробега Tesla Roadster модернизировали – ему установили более современную батарею на 80 кВт∙ч. Это увеличило запас хода с 390 до 560 км.

Это далеко не первое кругосветное путешествие Рафаэля де Местре. В 2012 году он на этом же Tesla Roadster стал первым человеком, объехавшим вокруг Земли на электрокаре. Тогда пробег затянулся из-за ДТП и занял 127 дней. Он проходил и через Украину.

В 2016 году испанец повторил путешествие, причем на этот раз в пробеге ему составили компанию 8 Tesla Model S, а также электровэны BYD Denza и Modulo. На этот раз удалось вложиться в 80 дней.

Теперь же Рафаэль де Местре хочет объехать вокруг света за 80 дней самостоятельно. А на 2024 год у него запланировано масштабное ралли: 12 команд должны проехать за 80 дней расстояние 40 000 км. Мало того, через моря и океаны они будут переправляться на экологически чистых судах.

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