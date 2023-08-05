В Чечне подтвердили разгром «Ахмата» под Бахмутом 5.08.2023, 11:28

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Ликвидировано и пропало без вести около 800 «кадыровцев».

В Чечне уже вторую неделю обсуждают массовую гибель «кадыровцев» под Бахмутом, которую республиканские власти пытаются всячески скрыть.

Боевики Кадырова понесли колоссальные потери под Бахмутом, заступив на оставленные ЧВК «Вагнер» позиции.

Наемники Евгения Пригожина были выведены оттуда в мае также из-за большого числа «груза 200».

Как пишет «Кавказ реалии», бывший пресс-секретарь батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев говорит, что под Бахмутом погибли и пропали без вести около 800 чеченских наемников Кадырова.

Власти республики даже собирались провести встречу с их родней, попутно увольняя боевиком задним числом, чтобы не платить компенсации.

Также Белокиев обнародовал две анонимных записи, в которых сообщается о гибели командира батальона полка спецназа «Север-Ахмат», контрактника и других бойцов.

Автор первого сообщения утверждает, то из 500 военных выжили только 60, остальные были ликвидированы ВСУ за 3-4 дня.

Второй говорящий заявляет, что с поля боя удалось эвакуировать всего 10 тел.

ТГ-канал NIYSO с конца июля пишет об отступлении и, как следствие, больших потерях «кадыровев» на востоке Украины.

«Родные массово рассылают сообщения с просьбами молиться и надеются хотя бы достать [вернуть] тела», — говорится в одном из постов.

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