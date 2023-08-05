Глава СБУ выдвинул ультиматум Кремлю после ударов по кораблям РФ 5.08.2023, 12:01

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Атаки проводятся в водах Украины и являются законными.

Недавние атаки дронов на российские корабли проводились в территориальных водах Украины. Поэтому они полностью законны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

«Любая «бавовна», происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны», - сказал Василий Малюк.

Он посоветовал россиянам покинуть территориальные воды Украины и нашу землю для прекращения подобной «бавовны».

Атака на «Оленегорский горняк»

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку морских дронов.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».

Подрыв танкера SIG

Этой ночью уже в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что дронами атакован крупный нефтяной танкер РФ SIG. Источники из Службы безопасности подтвердили это в комментарии РБК-Украина.

По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что «фейерверк» был виден издалека. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

Предупреждение Украины

После выхода РФ из «зерновой сделки» Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море.

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