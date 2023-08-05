Из Беларуси улетели 9 истребителей и 11 вертолетов армии РФ 2 5.08.2023, 17:17

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Готовится провокация?

Сегодня, 5 августа, Беларусь покинули 11 вертолетов и 9 истребителей ВСК РФ. Они проследовали через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с Россией, пишет проект мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн».

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что готовится провокация:

— Беларусь покидает авиация роzzии. Вроде бы стоит радоваться. Но наши источники говорят, что агрессор учел опыт нанесения ответных ударов и уничтожения техники на аэродромах.

Ожидаются провокации. Если в ближайшие дни не случится ротация, все больше вероятность мрачных сценариев.

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