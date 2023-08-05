Times: Россияне пытались ударить «Кинжалом» по правительственному кварталу в Киеве 5.08.2023, 21:07

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Пилот получил приказ отомстить.

Российские войска 4 мая 2023 года пытались ударить ракетами «Кинжал» по правительственному кварталу в Киеве, чтобы отомстить за атаку двух дронов на Кремль в ночь на 3 мая, пишет The Times.

Как пишет издание, российский МиГ-31, являющийся носителем «Кинжалов», 4 мая взлетел с авиабазы Саваслейка менее чем через сутки после того, как два неизвестных беспилотника подлетели к Кремлю и взорвались возле купола путинской резиденции.

«Пилот получил приказ отомстить», — пишет The Times.

Самолет запустил «Кинжал» в направлении Киева. У украинских сил ПВО были считанные минуты, чтобы остановить аэробаллистическую ракету РФ со скоростью 10 махов, летевшую на здание Кабмина вблизи Майдана Независимости.

Украинскую столицу тогда защитили системы ПРО Patriot, пишет издание со ссылкой на подполковника противовоздушной обороны Киева, чье имя журналисты не называют из соображений безопасности.

«У нас есть планшет для контроля воздушной ситуации, и когда есть приближающаяся баллистическая ракета, компьютер немедленно это регистрирует и рисует зону, которую она должна поразить. Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом — целились точно в правительственный квартал», — рассказал подполковник столичной ПВО.

В ночь на 4 мая воздушная тревога в Киеве продолжалась более 3,5 часов. Власти Киева тогда сообщали, что в районе столицы были уничтожены все вражеские цели — шахеды и ракеты, вероятно, баллистического типа.

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