Пленные белорусы, воевавшие за Россию, попросили обменять их на политзаключенных 2 6.08.2023, 9:44

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Опубликовано видео.

Белорусы Максим Зезюльчик и Андрей Герилович, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, записали обращение к Лукашенко и другим представителям белорусских властей. Они попросили связаться с полком Калиновского и обменять их на пленных белорусских добровольцев, воевавших за Украину, или на политзаключенных. Ссылку на видео опубликовала пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

В видео пленные белорусы обратились к Лукашенко, «его заместителям, помощникам и всему органу управления нашей великой страны». Они попросили обменять их на политзаключенных или на военнопленных, которые сражались на стороне Украины, а сейчас находятся, «возможно, на территории Республики Беларусь» или России.

Для этого зачитавший обращение Максим Зезюльчик предложил связаться с представителями полка Калиновского и при их посредничестве произвести обмен. По его словам, в противном случае с ним и с Гериловичем «может произойти все что угодно» — так им якобы сказали украинцы.

Зезюльчик призвал белорусские власти «в данной ситуации не упасть лицом в грязь, просто забрать своих людей».

— Не знаю, насколько мы уже свои вам, но я надеюсь, что вы нас заберете, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно, у нас своя идеология, у нашего противника — своя идеология, — говорит Зезюльчик.

Он попросил, чтобы обмен состоялся как можно скорее.

Кто такие Зезюльчик и Герилович

Максим Зезюльчик на момент полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года служил по контракту в Мариной Горке. После начала войны он завербовался в российскую частную военную компанию «Редут».

Повоевав меньше двух месяцев, белорус попал в плен к ВСУ. Шевченковский суд Киева в конце января приговорил его к 10 годам колонии за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

Андрей Герилович воевал в ЧВК Вагнера и в ноябре прошлого года также попал в плен ВСУ. В марте украинский суд признал его виновным в наемничестве и назначил 9 лет лишения свободы. Однако впоследствии он был освобожден от наказания — его включили в список обмена военнопленными.

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