Аналитики ISW рассказали о хитром маневре ВСУ возле Бахмута 6.08.2023, 10:04

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Россия оборона «просела» на неожиданных участках фронта.

Благодаря действиям украинских воинов РФ перебрасывает в район города Бахмут Донецкой области свои силы и закрепляет их там, несмотря на то, что наши бойцы снизили темп проведения операций.

После того, как украинские защитники возле Бахмута провели ряд операций, противник перебросил в район города дополнительные части, в том числе для поддержки оборонительных операций вокруг населенного пункта были стянуты элитные формирования десантников, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Украинские операции вокруг Бахмута стянули дополнительные российские части и формирования в район Бахмута и удержали российские силы в этом районе, что, вероятно, было одной из их главных целей…», - отметили аналитики.

В ISW добавили, что переброшенных в Бахмут оккупантов РФ могла бы использовать для усиления обороны на юге или поддержки попыток наступления в Харьковской и Луганской областях.

Украинские воины весной начали двигаться вперед на Бахмутском направлении, от россиян уже освобождено немало нашей земли.

В конце июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что противники в Бахмуте находятся в полуокружении, и уже есть условия для освобождения города. Утром 6 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении наши защитники сдерживают наступление врагов в районе Курдюмовки.

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