Летящий на Москву беспилотник испугал власти РФ

Летящий на Москву беспилотник испугал власти РФ2
- 6.08.2023, 13:34
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Полет дрона на скорости 60 км/ч показали на видео.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать Москву около 11 часов утра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
Местоположение инцидента Собянин не уточнил.
Ранее московский аэропорт Внуково временно ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе в Домодедово и Шереметьево. По данным службы «Яндекс Расписание», были задержаны 22 рейса в Внуково, 11 рейсов в Домодедово и шесть рейсов в Шереметьево.
По данным Shot, БПЛА самолетного типа заметили, когда он летел на высоте около 100 метров в небе над Подольском.
«Серый БПЛА самолетного типа с размахом крыльев примерно 8–9 метров летел со скоростью около 60 км/ч», — сообщает телеграм-канал.
Телеграм-канал Mash утверждает, что в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который применяется в случае незаконного пересечения границы РФ воздушным судном, а также при применении оружия и боевой техники Вооруженных Сил РФ против воздушных нарушителей.
Пассажиры нескольких рейсов были вынуждены ожидать посадки, а аэропорт сообщал о закрытом воздушном пространстве через громкоговорители каждые 15 минут.