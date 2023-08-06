Российские десантники взбунтовались после поражения под Старомайорским

Российские десантники взбунтовались после поражения под Старомайорским3
- 6.08.2023, 15:14
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Военные обвинили свого командира полковника Попова в трусости и тупости.
Российский 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, Ставрополь) принимал участие в ожесточенных боях за село Старомайорское Донецкой области.
В ходе продвижения ВСУ на данном направлении, в распоряжение украинской стороны попал список потерь 247-го дшп (101 военнослужащий, 200-тые, 300-тые и СОЧ), сообщает «Досье шпиона».
Военнослужащие полка обвиняют своего командира полковника Попова Петра Петровича в трусости, тупости, бесчестии и прочих, несвойственных офицеру качествах.