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Российские десантники взбунтовались после поражения под Старомайорским

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  • 6.08.2023, 15:14
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Российские десантники взбунтовались после поражения под Старомайорским

Военные обвинили свого командира полковника Попова в трусости и тупости.

Российский 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, Ставрополь) принимал участие в ожесточенных боях за село Старомайорское Донецкой области.

В ходе продвижения ВСУ на данном направлении, в распоряжение украинской стороны попал список потерь 247-го дшп (101 военнослужащий, 200-тые, 300-тые и СОЧ), сообщает «Досье шпиона».

Военнослужащие полка обвиняют своего командира полковника Попова Петра Петровича в трусости, тупости, бесчестии и прочих, несвойственных офицеру качествах.

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