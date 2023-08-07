Археологи нашли ранее неизвестную эволюционную линию людей 1 7.08.2023, 8:52

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Ее обнаружили в Китае.

Ученые из Сианьского университета Цзяотун и Йоркского университета выяснили, что найденные в Китае останки могут принадлежать представителю ранее неизвестной эволюционной линии людей. Исследование опубликовано в Journal of Human Evolution.

Ученые проанализировали окаменевшие челюстную кость, фрагмент черепа и некоторые кости ног гоминина возрастом 300 тысяч лет. Они были обнаружены на территории Восточного Китая. Кость челюсти имела уникальные особенности, напоминающие черты как современных людей, так и их родственников — гоминидов позднего плейстоцена.

При этом у владельца челюсти не было подбородка, что говорит о его тесном родстве с более древними видами. Больше всего особь напоминала вид Homo erectus, то есть человека прямоходящего. Пытаясь определить вид останков, команда исключила его принадлежность к денисовцам. Возможно, окаменелости представляют собой третью линию — не денисовскую или Homo erectus, а более близкую к Homo sapiens. Это означает, что он мог быть гибридом современного человека и древнего гоминида.

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