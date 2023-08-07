Минчанин повредил автомобиль ОМОНа 1 7.08.2023, 9:13

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Он хотел «пообщаться с силовиками».

Житель Минского района всю ночь отдыхал на Зыбицкой, а утром собирался домой. Однако увидел подъехавший Ford Transit, из которого вышли бойцы ОМОН. Они направились в один из баров, чтобы «помочь охраннику выпроводить задержавшихся посетителей».

Как пишет агентство «Минск-Новости», парень «захотел пообщаться с силовиками» и попытался открыть дверь служебного авто, но та была заперта.

Разозлившись, он ударил рукой по раздвижной двери. Из-за такого удара, как сообщили в прокуратуре, «на кузове образовалась большая вмятина».

Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК). Парню грозит до трех лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.

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