В Литве прокомментировали закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью 7.08.2023, 9:34

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Закроют «Лошу» и «Видзы».

Советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дарюс Урбонас назвал техническую причину предстоящего закрытия пунктов пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» на границе с Беларусью. В эфире радио LRT он объяснил намерение закрыть пункты в том числе из-за их недостаточной оснащенности. По его словам, это упростит работу пограничных и таможенных службы.

«В тех пунктах нам не хватает определенного оборудования, чтобы иметь возможность очень эффективно контролировать движение контрабанды, и если бы эти пункты были закрыты, конечно, мы могли бы направить имеющиеся сегодня возможности в другие места, усилив охрану нашей внешней границы», – сказал он.

О том, что Литва собирается закрыть «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») стало известно в пятницу. Это решение преподносилось и как один из шагов в ответ на передислокацию в Беларусь ЧВК «Вагнер».

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