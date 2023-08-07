Несколько десятков нелегалов штурмовали границу с Польшей 2 7.08.2023, 9:47

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За воскресенье границу пытались перейти 147 мигрантов.

Польские пограничники за воскресенье зарегистрировали попытки 147 мигрантов перейти границу со стороны Беларуси.

На участке заставы в Дубичах Церкевных была замечена большая группа мигрантов. Границу пытались форсировать сразу 84 человека. До этого в июле польские пограничники фиксировали на границе попытку перехода группой, в которой было до 60 мигрантов.

Среди мигрантов были граждане Шри-Ланки, Бангладеш и Алжира.

В Литве в воскресенье не было попыток нарушения границы мигрантами. В то же время они были достаточно активны на рубеже Латвии. Латвийская служба проинформировала о 74 нарушителях.

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