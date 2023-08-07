Польша отправит дополнительные силы на границу с Беларусью 1 7.08.2023, 15:55

2,028

Фото: Charter97.org

Еще тысячу солдат.

Польская погранслужба попросила Минобороны страны отправить на границу с Беларусью еще тысячу солдат. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Мацея Вонсика.

Мацей Вонсик на пресс-конференции 7 августа отметил, что на границе нарастает агрессия против офицеров польской пограничной службы со стороны мигрантов, которые пытаются незаконно прорваться в Евросоюз со стороны Беларуси.

— Нужно сказать, что весь этот процесс, без исключения, организован белорусскими пограничниками. (…) Изменяется характер этих нарушений, все больше агрессии в сторону польских солдат, служащих пограничной охраны, полицейских. Постоянно летят бутылки, камни, ветви, — сказал Вонсик

Замминистра обвинил белорусскую сторону в повреждении пограничного забора с использованием различных инструментов. В результате одного из таких инцидентов границу нарушили 93 мигранта, 88 из которых были задержаны.

Комендант Пограничной охраны Томаш Прага добавил, что в этом году уже было 19 тысяч попыток нарушения границы. Для сравнения в прошлом году их было менее 16 тысяч.

Напомним, 7 августа Министерство обороны Беларуси объявило о начале командно-штабного учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой. Занятия будут проходить в некоторых районах Гродненской области и на полигоне Гожский, который расположен неподалеку от Сувалкского коридора — участке территории Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».