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Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа

  • 7.08.2023, 17:15
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Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа

Легендарный боксер никогда не видел боев с участием претендента.

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон признался, что никогда не видел на ринге британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), претендующего на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет sport.ua.

«Я никогда не видел боев Дюбуа. Я буду ориентироваться на чемпиона [Усика]», – сказал Майк Тайсон.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Британец – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе.

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