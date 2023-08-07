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Андрей Санников встретился с президентом Швейцарии

  • 7.08.2023, 18:07
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Андрей Санников встретился с президентом Швейцарии

Главные темы разговора — санкции и ситуация с белорусскими политзаключенными.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Встреча прошла на международном кинофестивале в Локарно, где прошел показ документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — сам оппозиционный политик.

«Обсудили ситуацию в Беларуси, политику европейских санкций. Попросил президента обратить особое внимание на ужасающую ситуацию с огромным количеством политзаключенных, которых Лукашенко убивает в тюрьмах.

Обсудили также влияние военной агрессии России против Украины на региональную и международную безопасность», — написал Андрей Санников в «Фейсбуке».

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