Андрей Санников встретился с президентом Швейцарии
- 7.08.2023, 18:07
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Главные темы разговора — санкции и ситуация с белорусскими политзаключенными.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Встреча прошла на международном кинофестивале в Локарно, где прошел показ документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — сам оппозиционный политик.
«Обсудили ситуацию в Беларуси, политику европейских санкций. Попросил президента обратить особое внимание на ужасающую ситуацию с огромным количеством политзаключенных, которых Лукашенко убивает в тюрьмах.
Обсудили также влияние военной агрессии России против Украины на региональную и международную безопасность», — написал Андрей Санников в «Фейсбуке».