В Беларуси бушует непогода 7.08.2023, 19:40

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Подтопления, град и падения деревьев.

Как и обещали синоптики, циклон, продвигающийся с Запада, дошел до Минска. Дождь проходит волнами: первый — самый непродолжительный — прошел в полдень. К 14:00 осадки увеличились, появились сообщения о подтоплениях и приостановках работы общественного транспорта. К концу рабочего дня стало понятно, что непогода накрыла большую часть страны, зафиксированы и трагические случаи, отмечает «Онлайнер».

По данным «Минсктранса», уже в обед фиксировались подтопления на пересечениях ул. Горецкого — Ширмы, ул. Острошицкой (район путепровода) — пр. Независимости. На этих участках происходила остановка движения общественного транспорта, организовывали объездные маршруты. Вот как выглядела ситуация на Горецкого: кто-то из водителей отважился пересечь лужу вброд, другие решили объехать по тротуару.

Немалые лужи наблюдались и в Малиновке:

Приходят сообщения об упавших деревьях в городе (например, в Уручье) и на трассах. К слову, за предыдущие сутки из-за ветра в Минске упало 16 стволов (по данным МЧС).

В результате прохождения грозового фронта зафиксированы множественные случаи падения деревьев, подтвердили в МЧС. Речь о Гродненской, Минской, Брестской и Витебской областях. Сообщается, что для ликвидации последствий задействованы 85 единиц техники и 259 работников.

По данным спасателей, в деревне Сосенка Вилейского района произошел трагический случай — дерево упало на мужчину. От полученных травм он скончался. В СК уточнили: «52-летний мужчина вместе с женой и сыновьями приехал отдохнуть на берег водоема. Когда начался ураган, жена со старшим сыном спряталась в автомобиле, а мужчина с 11-летним ребенком остался переждать непогоду в палатке. В результате сильных порывов ветра на место отдыха обрушилось дерево. Подросток серьезных травм не получил, а мужчина погиб».

В ГАИ в такую погоду рекомендуют выбирать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила нам диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.

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