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Деревья падали на дома и авто: МЧС показало последствия непогоды в Беларуси

  • 8.08.2023, 8:01
  • 2,260
Деревья падали на дома и авто: МЧС показало последствия непогоды в Беларуси

Есть погибший и раненые.

Спасатели показали последствия непогоды в Минской, Брестской и Витебской областях. Они десятки раз выезжали на уборку упавших деревьев. Были зафиксированы случаи повреждения кровель зданий.

В Вилейском районе упавшее дерево убило мужчину.

В Минской области были повреждены 15 автомобилей.

В Брестской области за 6-7 августа спасатели 20 раз выезжали на уборки упавших деревьев, повреждены два автомобиля и кровли трех зданий.

В Витебской области сообщается о 88 случаях падения деревьев, были повреждены 14 автомобилей, кровли 73 зданий.

В результате падения деревьев в Ушачском районе травмирован ребенок, 2013 года рождения и женщина, они госпитализированы, еще один мужчина травмирован в Лиозненском районе.

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