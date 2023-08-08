Деревья падали на дома и авто: МЧС показало последствия непогоды в Беларуси
- 8.08.2023, 8:01
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Есть погибший и раненые.
Спасатели показали последствия непогоды в Минской, Брестской и Витебской областях. Они десятки раз выезжали на уборку упавших деревьев. Были зафиксированы случаи повреждения кровель зданий.
В Вилейском районе упавшее дерево убило мужчину.
В Минской области были повреждены 15 автомобилей.
В Брестской области за 6-7 августа спасатели 20 раз выезжали на уборки упавших деревьев, повреждены два автомобиля и кровли трех зданий.
В Витебской области сообщается о 88 случаях падения деревьев, были повреждены 14 автомобилей, кровли 73 зданий.
В результате падения деревьев в Ушачском районе травмирован ребенок, 2013 года рождения и женщина, они госпитализированы, еще один мужчина травмирован в Лиозненском районе.