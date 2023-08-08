Жительницу Барановичей арестовали за три фотографии Лукашенко 8.08.2023, 11:01

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Приговор вынес судья Артем Подолянец.

Суд Барановичского района и города Барановичи 18 июля наказал арестом на три месяца Ольгу Мацко, обвинив ее в «оскорблении» Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Политзаключенная Ольга Мацко сначала была осуждена по административной статье 17.11 КоАП за «распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность», после этого на нее было заведено уголовное дело за «оскорбление» Лукашенко. 10 апреля 2023 года ее задержали и поместили в СИЗО № 6.

Согласно обвинению, ей вменяется три фотографии Лукашенко, которые она разместила в открытом доступе на своей странице в «Одноклассниках» в конце 2020 и в 2021 году.

Судья Артем Подолянец назначил ей наказание в виде ареста сроком на три месяца.

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