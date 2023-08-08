Шторм на валютном рынке Беларуси продолжается 8.08.2023, 11:55

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Банки отреагировали на изменение ситуации.

Доллар начал дешеветь на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 8 августа, а российский рубль — дорожать. До этого ситуация была противоположной. Последний раз американская валюта дешевела 27 июля.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 8 августа начала меняться ситуация — доллар дешевеет. По состоянию на 10.33 курс американской валюты упал на 0,09% — до 3,1515 рубля. Евро стоит на месте — на уровне торгов 7 августа (3,4267 рубля). При этом российский рубль дорожает — на 0,14% по состоянию на 10.34 (до 3,2769 рубля за 100 российских рублей).

Напомним, последний раз доллар дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 июля. При этом российский рубль все это время дешевел, последний раз он дорожал как раз 27 июля.

На ситуацию на торгах оперативно реагируют банки. 8 августа выше всего курс продажи банками доллара — 3,18 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,151 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Сбер Банк (Беларусь)» — 3,135 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ (Беларусь)», «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» (3,459 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,415 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

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