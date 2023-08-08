Эксперт: В случае полного закрытия границ, Беларуси придется попрощаться с европейской логистикой 8.08.2023, 14:31

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Обойти закрытие никак не удастся.

У Беларуси с Польшей на текущий момент работает два перехода из шести – «Брест-Тересполь» для пассажирского транспорта и «Козловичи-Кукурыки» – для грузового.

С Литвой работают все шесть погранпереходов. Однако Литва заявила, что в скором времени закроет два второстепенных погранперехода – Шумскас (сопредельный – Лоша), который предназначен для пропуска только легковых машин и Твярячюс (сопредельный – Видзы) – для легковых машин и порожнего грузового.

Как отмечает Дмитрий Курочкин, генеральный директор Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ», в случае полного закрытия европейских границ останется только азиатское направление. Про европейскую логистику можно будет забыть.

Полное закрытие европейских границ с Беларусью, нанесет сильный удар по логистике. Как быть в этом случае с европейскими грузами? Видимо никак, в лучшем случае придется довольствоваться грузами из Китая, Турции и Индии.

Сложности возникнут и у транзитного европейского трафика, который идет на азиатские страны автомобильным транспортом через Беларусь. Остается только вариант железнодорожного транзита через Беларусь.

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