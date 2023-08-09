Офицер ВСУ: Самая укрепленная линия обороны РФ взята 9.08.2023, 11:25

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Украинская армия создает плацдармы для дальнейшего прорыва.

Украинским Силам обороны удалось добиться первого большого успеха в ходе наступления. Наконец сразу на нескольких участках линии фронта преодолена первая линия обороны российской оккупационной армии, которая была наиболее заминированной. Теперь задача украинских защитников – закрепиться на этих позициях и двигаться дальше – увереннее и акцентированнее.

Сейчас внутри войны разворачивается еще одна война – дронов. Враг наращивает свой потенциал, увеличивает производство БПЛА. Но и Украина включилась в эту гонку вооружений, в которой не имеет права уступать врагу. Что касается армии морских дронов Украины, то они уже продемонстрировали незаурядную эффективность – уничтожены два вражеских корабля. В скором времени судьба крейсера «Москва» может постичь российские корабли – носители «Калибров». Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Вы могли бы оценить текущий этап наступления Сил обороны Украины? В последней сводке Генштаба за 8 августа говорится, что украинские защитники продолжают наступательные действия на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском. В пресс-центре ОК «Юг» сообщили, что украинской армии удается развивать успехи после прорыва линии обороны оккупантов на отдельных участках на юге. Можно ли сказать, что наступление ускорилось?

– Пока не стоит говорить о каком-то ускорении. Вопрос в том, что мы наконец-то добрались до первого ключевого рубежа, первой линии обороны россиян. Это первый рубеж, с которого нужно врага выбивать. Практически не в одном и, как я понимаю, даже не в двух местах мы врага уже выбили. Фактически мы занимаем их первую линию обороны. То есть мы занимаем плацдарм, что обеспечивает нам возможность для движения дальше.

Эта первая линия обороны была наиболее заминирована. Между первой и второй линией они тоже применяли минирование, но все равно меньше. В момент, когда мы начинали движение, они просто хаотично засыпали это направление минами – начиная с применения 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» и заканчивая кассетными боеприпасами для штурмовиков.

Сейчас мы заняли первую линию обороны. Однако важно не просто ее прорвать в определенных местах и продолжить движение, а закрепиться и создать плацдарм. Сейчас нужно двигаться не столько вперед, сколько влево и вправо для того, чтобы создать плацдармы, с которых дальше можно будет двигаться увереннее и акцентированнее.

– Вы упомянули о заминировании. Есть информация, что на сегодняшний день Украина стала едва ли не самой заминированной страной в мире. В то же время известно, что западные партнеры передали нам специфическую технику, в частности GSC-200. Можно ли сказать, что в целом проблема уже решена?

– Нет, ни в коем случае нельзя сказать. Эта машина, которую нам поставляют, – совместная швейцарско-германская разработка, стоит на вооружении этих двух армий. Довольно современная машина разминирования. Но тем не менее мы имеем дело с колоссальным уровнем заминирования. Это просто хаотические минные поля, и карты их никто не составлял.

Но когда враг станет акцентированно отступать, он сам поможет нам разминировать свои линии обороны. Мы видели, как дезорганизованно у них получается такой военный маневр, как отступление. Мы получим информацию от наших воинов, которые находятся на первой линии, что россияне часто подрываются на своих минах во время отступления.

Но эта проблема не решена. Весь юг – это очень заминированная территория. На протяжении всего нашего движения они будут создавать для нас проблемы, потому что на столь значительную территорию нам нужно в десятки раз больше техники по разминированию.

– Мы видим, что враг использует не только «Шахеды», но и дроны собственного производства, например «Ланцеты». В то же время мы знаем, что потоплен корабль «Оленегорский горняк», нанесен удар по нефтяному танкеру страны-оккупанта SIG. Сегодня фактически создается армия морских дронов Украины. Как вы оцениваете потенциалы в плане дронов – российский и украинский? Как наш потенциал возрос?

– «Ланцет» не является дроном, это барражирующий боеприпас. У него несколько другие характеристики. Его основная задача – после того, как какая-то цель обнаружена, ударить по ней. Сам он не может определять цель, потому что у него достаточно короткий период работы. Если «Шахед» – это БПЛА, то дроны, даже дроны-камикадзе, могут выполнять обе функции, в частности разведывательную.

В целом следует отметить, что сейчас россияне активно наращивают потенциал, строится завод по производству разных типов БПЛА. Речь идет не только о «Шахедах», которые летают по нам. К сожалению, там будет развернуто достаточно серьезное производство почти всей линейки «Шахедов».

Наши бойцы рассказывают, что сейчас россияне, имея проблемы с артиллерией, отсутствие необходимого количества боеприпасов, из-за физического износа, пытаются компенсировать это за счет дронов. Два месяца назад россияне активно использовали авиацию, вертолетные штурмовики, но понесли большие потери, многие из них были сбиты, поэтому сейчас переключились на дроны.

Украина, по сообщениям правительства, разворачивает свое производство. В этой войне очень важна гонка вооружений в контексте производства собственных дронов и БПЛА. В ней уступить врагу будет очень и очень плохо.

Относительно наших морских дронов. Я считаю, что они проявили себя отлично. Я очень рад, что наша Служба безопасности, командование Военно-морских сил сразу подтвердило нашу причастность к атакам на два российских судна, оба они были потоплены в украинской морской зоне в соответствии с международным правом.

Речь идет о тяжелых кораблях. То есть попадание одного морского дрона можно приравнять к попаданию тяжелой морской торпеды. С учетом того, что эти дроны управляются, как я понимаю, есть возможности их «прятать» во время маневров, вводить врага в заблуждение, это может дать нам очень важное преимущество в Черном море.

Сейчас россиянам стоит задуматься о судьбе их ракетных крейсеров, с которых они совершают обстрелы наших городов ракетами типа «Калибр». Потому что если танкер и тяжелый транспортный десантный корабль пошли или почти пошли ко дну, то такие типы, как, например, их ракетные крейсеры, это уже однозначно будет повторение судьбы крейсера «Москва».

– Заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии Март Вендла спрогнозировал, что наступление украинской армии может принести положительные результаты к началу зимы. По его мнению, этому будет способствовать тот факт, что линия обороны российских оккупантов неравномерна и ее можно прорвать. Как вы относитесь к таким оптимистичным оценкам?

– На данный момент – очень и очень сдержанно. Будем откровенны, если оценивать аспект вооружения украинской армии, темпов предоставления его нашими западными партнерами, можем поставить оценку «три», если не «три с минусом».

Если боеприпасы для разных видов артиллерии были предоставлены в разном объеме вовремя, то определенные типы вооружений, те же средства разминирования, танки, боеприпасы были предоставлены с задержкой. Не будем также забывать, что у нас до сих пор отсутствует современная авиация, которая могла бы конкурировать с авиацией врага. У нас до сих пор нет баллистических ракет «земля – земля» типа ATACMS, которые также могли бы уже у нас быть и намного ускорить наш темп.

Мы видим первые успехи. Это результат очень кропотливой работы по уничтожению боеспособности врага, прежде всего его артиллерии, ракетного комплекса, средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Продвижение идет очень тяжело и очень высокой ценой.

Будем надеяться, что наши партнеры ускорятся и что у нас хватит боевого уровня, чтобы продолжить это действие – пройти первую линию обороны врага и вторую.

У кампании этого года, которая завершится в конце ноября – начале декабря, у нас большие ставки. Наша задача к началу декабря – как минимум выйти на админграницу с Крымом и к побережью Азовского моря. Тогда это позволит аргументировать нашими успехами продолжение поддержки нас партнерами – чтобы нам предоставили еще больше вооружения, чтобы мы могли и Крым, и восток страны полностью освободить.

Это будет очень важный этап. Однако сейчас, учитывая усиление врага в компоненте дронов и БПЛА, определенную медлительность наших партнеров, я таких прогнозов давать не могу. Потому что сейчас ситуация очень трудная, особенно на юге, на линии фронта.

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