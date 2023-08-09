СМИ: Перед взрывом рабочие завода в Сергиевом Посаде слышали странный «свист» 5 9.08.2023, 12:17

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Озвучена официальная версия ЧП.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Завод производит прицелы, бинокли, приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения для армии РФ.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что взрыв был в цеху, где изготавливают профессиональную пиротехнику, в том числе для салютов на 9 мая. Перед взрывом рабочие слышали странный «свист».

Российские СМИ также сообщают, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники «Пиро-Росс», являющегося основным разработчиком и поставщиком салютных установок для МО РФ.

Сообщается о «человеческом факторе», как причине взрыва. «Человеческий фактор стал причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде», — пишет ТАСС

По данным экстренных служб РФ, на которые ссылается агентство, в результате взрыва и пожара разрушен склад пиротехники на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Сейчас известно о 18 пострадавших.

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