СМИ: Перед взрывом рабочие завода в Сергиевом Посаде слышали странный «свист»5
- 9.08.2023, 12:17
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Озвучена официальная версия ЧП.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Завод производит прицелы, бинокли, приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения для армии РФ.
Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что взрыв был в цеху, где изготавливают профессиональную пиротехнику, в том числе для салютов на 9 мая. Перед взрывом рабочие слышали странный «свист».
Российские СМИ также сообщают, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники «Пиро-Росс», являющегося основным разработчиком и поставщиком салютных установок для МО РФ.
Сообщается о «человеческом факторе», как причине взрыва. «Человеческий фактор стал причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде», — пишет ТАСС
По данным экстренных служб РФ, на которые ссылается агентство, в результате взрыва и пожара разрушен склад пиротехники на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Сейчас известно о 18 пострадавших.