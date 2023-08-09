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ВСУ разгромили россиян под Казачьими Лагерями: в плен взята группа офицеров

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  • 9.08.2023, 12:29
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ВСУ разгромили россиян под Казачьими Лагерями: в плен взята группа офицеров

Стали известны подробности «исчезновения» майора Томова и его команды.

Российские военные сообщают про ухудшение ситуации под Казачьими Лагерями, где накануне подразделения украинской армии осуществили успешный рейд и вклинились в оборону россиян на глубину до 800 метров.

Более того, в ходе боевого столкновения одно из российских подразделений было разгромлено - оккупанты потеряли в общей сложности 25 человек убитыми, и есть пленные, среди них три офицера, передает dialog.ua.

Об этом в своем Telegram-канале также сообщил российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»), который еще вчера сообщил о больших проблемах ВС РФ на левом берегу Днепра.

Более того, ВСУ не только зачистили часть населенного пункта от российских военных, но и разбили разведывательную группу майора Томова, о пропаже которой накануне сообщили российские СМИ.

Украинские военные захватили с собой оружие, радиостанции, телефоны, боеприпасы и другие ценные вещи россиян, заманив их в засаду, пишет Гузенко.

«Хоть кто-нибудь из 22-го армейского корпуса доложил эту неудобную правду наверх? Нет! Потому что не хватает яиц признаться, что мы, извините, обос…лись и ВСУ творят на нашем берегу, что хотят», - пишет он.

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