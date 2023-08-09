Экс-сенатор Франц Клинцевич пошел против Путина и назвал ошибкой вторжение в Украину 4 9.08.2023, 13:32

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Франц Клинцевич

Сенатор с белорусскими корнями намекнул на виновных в поражении РФ.

Бывший сенатор РФ Франц Клинцевич, имеющий белорусские корни, назвал «глупым» вторжение в Украину и заявил, что оно основано на лжи и дезинформации.

Об этом сообщат телеграм-канал «Новая Искренность».

По словам Клинцевича, кто-то «ввел заблуждение в российское руководство перед началом СВО».

«Так называемые пророссийские элиты Украины, получавшие деньги от РФ, обманули российское руководство. Когда мы начали СВО, политическое руководство РФ по некоторым вопросом было введено в заблуждение. Особенно по отношению гражданского населения. Мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению – подготовлена оборона, окопы. И прошито само население, которое было против нас. Мы думали, что это не так. Вводили в заблуждение, которые получали от нас деньги, люди, представляющие украинскую элиту – так называемую пророссийскую. Рано или поздно нам предстоит еще по этому разобраться и дать оценку. Сейчас уже не нужно», – заявил Клинцевич.

«Заметьте, как ловко Клинцевич сворачивает в конце спича на «давайте жить дружно» и боится называть имена причастных. Но между строк читаются имена Виктора Медведчука, его кураторов в администрации Путина и друзей из числа прикремлевских олигархов, а также как минимум директора СВР Нарышкина, чья служба отвечает как раз за разведку настроений в других странах», – отмечают авторы телеграм-канала.

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